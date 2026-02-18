Un Cuore per Mio Figlio | la Disperata Battaglia di una Madre per la Vita del suo Bambino
Maria ha chiamato il reparto di emergenza chiedendo aiuto per il figlio malato. La madre, disperata, ha spiegato che il bambino necessita urgentemente di un cuore nuovo, ma le liste di attesa sono lunghe e i tempi stretti. La famiglia si è mobilitata, raccogliendo fondi e cercando ogni possibile soluzione. La speranza di Maria è di trovare un donatore compatibile prima che sia troppo tardi. La sua richiesta è chiara: un cuore, subito, per salvare la vita del suo piccolo. La ricerca continua senza sosta.
La chiamata più attesa non porta certezze, ma una frase semplice: “Grazie, ma desidero solo un cuore per mio figlio”. È la storia di Patrizia, di un bambino che resiste, e del tempo che stringe. “Grazie, ma desidero solo un cuore per mio figlio. E vederlo tornare a casa guarito.” Patrizia lo ha detto alla premier Giorgia Meloni, che l’ha chiamata per promettere “Avrete giustizia”. Sono 58 giorni che suo bambino, due anni e quattro mesi, lotta attaccato alle macchine. Dal 23 dicembre, quando il trapianto che doveva salvarlo è diventato un incubo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
“Mio figlio aveva una vita quasi normale, ora rischia la vita”, la denuncia della madre del bimbo a cui è stato trapiantato un cuore “bruciato”Una madre denuncia che il suo bambino, a cui è stato trapiantato un cuore “bruciato”, rischia di perdere la vita.
«Mio figlio aveva una vita quasi normale, ora aspettiamo un miracolo. Serve un cuore nuovo entro 48 ore»: parla la mamma del bambino di due anni al quale è stato impiantato un cuore «bruciato»La mamma del bambino di due anni, che ha subito un primo trapianto fallito, ora chiede un cuore nuovo.
Argomenti discussi: Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso. Meloni chiama la mamma: Avrete giustizia; Aiutatemi a trovare un cuore: l'appello della mamma al Papa; La mamma del bimbo che aspetta un cuore: Era felice, correva e giocava. Ora devono salvarlo; La mamma del bambino con il cuore bruciato: Sta peggiorando ma continua a lottare perché è un piccolo guerriero. Ho ancora speranza.
«Spero che i medici del Bambino Gesù sbaglino e che arrivi un cuore per il mio Tommaso»: la mamma del bimbo che ha ricevuto un cuore bruciato non si arrende, mentre l ...Gli esperti dell'ospedale Bambino Gesù hanno dichiarato il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato non trapiantabile, mentre quelli di Napoli ritengono l'intervento ancora possibile. La madre del pi ... vanityfair.it
C’è un cuore per il Tommaso. La mamma convocata all’ospedale: si riaccende la speranza del trapiantoStamattina il consulto al Monaldo sulla compatibilità. Ieri mattina la telefonata della premier Meloni alla donna: Avrete giustizia. Le indagini si concentrano sul contenitore usato per trasportare ... quotidiano.net
