Maria ha chiamato il reparto di emergenza chiedendo aiuto per il figlio malato. La madre, disperata, ha spiegato che il bambino necessita urgentemente di un cuore nuovo, ma le liste di attesa sono lunghe e i tempi stretti. La famiglia si è mobilitata, raccogliendo fondi e cercando ogni possibile soluzione. La speranza di Maria è di trovare un donatore compatibile prima che sia troppo tardi. La sua richiesta è chiara: un cuore, subito, per salvare la vita del suo piccolo. La ricerca continua senza sosta.

La chiamata più attesa non porta certezze, ma una frase semplice: “Grazie, ma desidero solo un cuore per mio figlio”. È la storia di Patrizia, di un bambino che resiste, e del tempo che stringe. “Grazie, ma desidero solo un cuore per mio figlio. E vederlo tornare a casa guarito.” Patrizia lo ha detto alla premier Giorgia Meloni, che l’ha chiamata per promettere “Avrete giustizia”. Sono 58 giorni che suo bambino, due anni e quattro mesi, lotta attaccato alle macchine. Dal 23 dicembre, quando il trapianto che doveva salvarlo è diventato un incubo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Un Cuore per Mio Figlio: la Disperata Battaglia di una Madre per la Vita del suo Bambino

