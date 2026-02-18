Oggi alle 19,30, al DamsLab di Bologna, si tiene un concerto dedicato agli eroi di oggi, promosso da Mia-Musica Insieme in Ateneo. L’evento si svolge in piazzetta Pasolini e mira a celebrare le persone che ogni giorno fanno la differenza nelle comunità locali. La serata coinvolge artisti che portano musica dal vivo, offrendo un momento di spettacolo e riflessione per il pubblico presente.

Nuovo appuntamento con Mia-Musica Insieme in Ateneo, oggi alle 19,30 al DamsLab, in piazzetta Pasolini a Bologna. Protagonista sarà il Collegium Musicum Almae Matris diretto da Alissia Venier. Tema del concerto sarà l’ eroismo come espressione di responsabilità umana, civile e artistica. Con le parole della stessa direttrice: "In un’epoca come la nostra, riteniamo che proporre una visione dell’eroe non legata necessariamente a una guerra, ma piuttosto alla coscienza, alla memoria e alla responsabilità artistica sia non solo pertinente, ma particolarmente significativa". Ad aprire il programma sarà un brano della raccolta Plöner Musiktag di Paul Hindemith, per proseguire con il Nonetto del compositore ceco Bohuslav Martin?, dove spiccano il senso del dialogo e della solidarietà umana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un concerto per gli eroi di oggi

