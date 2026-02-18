Un altro pezzo di storia di Terni se ne va la città dice addio ad Aldo Tarquini

Aldo Tarquini, figura storica di Terni, è scomparso all’età di 79 anni, lasciando un vuoto nella comunità. La sua morte, avvenuta ieri, ha colpito molti che lo ricordano come un uomo impegnato nel sociale e nel volontariato locale. Tarquini si era distinto per il suo impegno nel settore culturale e per aver promosso iniziative a favore delle scuole del territorio. La città si stringe intorno alla famiglia, mentre si prepara a salutare questa figura amata. La sua scomparsa rappresenta una perdita per l’intera comunità.

Responsabile dell’ufficio urbanistica di Palazzo Spada e autore di diversi libri che hanno raccontato l’evoluzione cittadina, è stato anche city manager del Comune. Avrebbe compiuto ottant’anni il prossimo mese di aprile Un altro pezzo di storia della città che se ne va. Terni dice addio ad Alto Tarquini, che avrebbe compiuto ottant’anni il prossimo mese di aprile. Nato a Terni nel 1946, è stato responsabile tecnico dell’ufficio urbanistica di Palazzo Spada dal 1972 al 2009 e ha ricoperto il ruolo di city manager fino al 2013. è stato anche docente di architettura nelle università La Sapienza e Roma Tre.🔗 Leggi su Ternitoday.it

