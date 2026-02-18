Un altro ladro di bambini Panico al supermercato arrestato un ghanese | VIDEO
Un uomo di nazionalità ghanese ha cercato di rapire un bambino nel supermercato MD di via Atellana a Caivano, provocando panico tra i clienti. L'intervento dei carabinieri è avvenuto alle 19:30 di ieri, dopo la chiamata della titolare del negozio, che aveva assistito all’episodio. Si tratta dell’ultimo episodio di tentato rapimento di un minore avvenuto in zona, dopo casi simili a Bergamo e Roma.
Ancora un tentativo di rapimento di un bambino. Dopo i casi di Bergamo e di Roma, nel quartiere Monteverde, i carabinieri sono intervenuti alle 19:30 circa di ieri nel supermercato MD di via Atellana, a Caivano (Napoli): la titolare dell'attività aveva chiamato il 112 per segnalare il tentativo di rapimento di un bambino. I militari hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza da cui è emerso che poco prima due donne, presenti nel supermercato con i loro bambini di 5 e 8 anni, erano state avvicinate da un 45enne di nazionalità ghanese che, visibilmente ubriaco, avrebbe esclamato "Questo non è tuo figlio, dammelo", provando ad afferrare il più piccolo dei due bimbi, prima che intervenisse una cassiera a fare scudo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Caivano, ghanese ubriaco tenta rapimento di un bambino al supermercato Md: "Questo non è tuo figlio, dammelo", arrestato - VIDEOUn cittadino ghanese sotto l’effetto dell’alcol ha cercato di portare via un bambino al supermercato Md di Caivano, causando scompiglio tra i clienti.
Tenta di rapire un bambino al supermercato, arrestato un ghanese di 45 anni. "Era ubriaco"Un uomo di 45 anni di nazionalità ghanese è stato arrestato a Caivano, in provincia di Napoli, dopo aver tentato di prendere un bambino di 5 anni al supermercato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
