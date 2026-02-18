Ultras neroverdi con la parrucca poi pelati | la foto diventa virale ma è falsa
Un’immagine di ultras neroverdi con la parrucca e poi pelati si diffonde rapidamente sui social, ma si scopre che è falsa. La foto, che mostrava tifosi con cambi di look sorprendenti, ha catturato l’attenzione di molti utenti, alimentando commenti e condivisioni. Tuttavia, un esperto di immagini digitali ha confermato che si tratta di un fotomontaggio, realizzato con strumenti di intelligenza artificiale. La vicenda mette in luce come facilmente si possano creare contenuti ingannevoli in tempi rapidi.
Un meme di Marco Michelin ha portato complimenti da tutta Italia ai tifosi del Pordenone per una goliardata. Ma è un'immagine fatta con intelligenza artificiale Un meme simpatico diventa un caso mediatico, che pone anche una riflessione sull'intelligenza artificiale e sui tempi che stiamo vivendo. Sui social del Pordenone FC sono state pubblicate due foto: una in cui tutti gli ultras indossano delle parrucche e una in cui sono tutti calvi. Una goliardata che richiama quello che sta facendo Frank Lett, un tifoso del Manchester United (lo spieghiamo dopo), e che celebra la quinta vittoria consecutiva del Pordenone.
“Ma l’orecchio?”: Christian De Sica commenta il profilo di Milly Carlucci, poi cancella il post. Ma ormai è troppo tardi, la foto diventa virale sul WebChristian De Sica commenta il profilo di Milly Carlucci con una battuta, ma poco dopo elimina il post.
La tua foto potrebbe diventa virale: Google foto lancia l'AI che ti trasforma in meme immediato
Google Foto introduce una nuova funzione che permette di trasformare i selfie in meme in pochi secondi.
