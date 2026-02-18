Ultimissime Juve LIVE | le parole di Koopmeiners e le altre debacle bianconere

Koopmeiners ha parlato dopo la partita, accusando la Juventus di aver perso lucidità nel secondo tempo. La squadra di Allegri ha subito due gol in dieci minuti, un segnale evidente delle difficoltà in fase difensiva. La dirigenza sta valutando interventi immediati per risollevare il morale dopo una serie di sconfitte consecutive.

Juventus, Istanbul non è un caso isolato: le altre debacle bianconere in Italia e in Europa. I precedenti. Ore 23:30 – Juventus, la notte di Istanbul è da incubo per i bianconeri. Ma non è la prima volta che la Vecchia Signora deve fare i conti con risultati pesanti Koopmeiners dopo Galatasaray Juve: «Non possiamo prendere cinque gol.

Juventus, Istanbul non è un caso isolato: le altre debacle bianconere in Italia e in Europa. I precedentiLa Juventus ha subito una pesante sconfitta a Istanbul a causa di una prestazione deludente, che si aggiunge a una serie di risultati negativi già accumulati in Italia e in Europa.

Ultimissime Juve LIVE: le Women vincono la Supercoppa, le parole di Slot su ChiesaLe ultime notizie sulla Juventus aggiornate in tempo reale: le Women conquistano la Supercoppa e le dichiarazioni di Slot su Chiesa.

