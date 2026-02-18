Ultimissime Juve LIVE | cosa filtra sull’infortunio di Bremer Le pagelle di Galatasaray Juve
Bremer si è infortunato durante l’allenamento di ieri, a causa di un contrasto con un compagno, e la Juventus sta valutando la gravità del problema. La squadra si preoccupa per la sua presenza in vista delle prossime partite, mentre i medici stanno analizzando gli esami clinici. Nel frattempo, i tifosi si chiedono se riuscirà a recuperare in tempo per il match di domenica.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 18 febbraio 2026. Pagelle Galatasaray Juve (e contropagelle): Spalletti in versione Nazionale? Disastro Cabal – VIDEO. Ore 10.30 – Pagelle Galatasaray Juve (e contropagelle): Spalletti in versione Nazionale? Disastro Cabal – VIDEO Infortunio Bremer, cosa filtra dopo il problema fisico rimediato in Galatasaray Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Infortunio Bremer, cosa filtra dopo il problema fisico rimediato in Galatasaray Juve. Le ultime novitàBremer si è infortunato durante la partita tra Galatasaray e Juventus, e questa notizia preoccupa i tifosi bianconeri.
Infortunio Bremer: problema fisico per il difensore in Galatasaray Juve. Le sue condizioni e cosa filtra dopo le parole di SpallettiBremer si è fermato durante la partita tra Galatasaray e Juventus a causa di un dolore al muscolo femorale, che ha causato la sua uscita anticipata dal campo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming; Juve, le news di formazione di oggi verso l'Inter; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale.
Allarme Bremer, ko muscolare e controlli Juve al J Medical: cosa filtra sulle condizioni di GleisonSpavento per Yildiz, ma sta bene. Il turco paga l’assenza di un nove e non ha lo spazio per accendersi. Kenan ha sofferto le luci dei riflettori: quel pallone perso varrà da lezione ... tuttosport.com
Inter-Juventus, cosa ha detto Elkann a Spalletti: il retroscena sulla telefonataJuventus, le ore dopo la rabbia di San Siro con l'Inter: la mossa di Elkann tra telefonate ai vertici e scenari per il futuro bianconero, con Spalletti protagonista ... sport.virgilio.it
#Juve, Atalanta, Lazio e #Olimpiadi Invernali: le ultimissime x.com
Juve, Atalanta, Lazio e Olimpiadi Invernali: le ultimissime facebook