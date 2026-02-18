Bremer si è infortunato durante l’allenamento di ieri, a causa di un contrasto con un compagno, e la Juventus sta valutando la gravità del problema. La squadra si preoccupa per la sua presenza in vista delle prossime partite, mentre i medici stanno analizzando gli esami clinici. Nel frattempo, i tifosi si chiedono se riuscirà a recuperare in tempo per il match di domenica.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 18 febbraio 2026. Pagelle Galatasaray Juve (e contropagelle): Spalletti in versione Nazionale? Disastro Cabal – VIDEO. Ore 10.30 – Pagelle Galatasaray Juve (e contropagelle): Spalletti in versione Nazionale? Disastro Cabal – VIDEO Infortunio Bremer, cosa filtra dopo il problema fisico rimediato in Galatasaray Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: cosa filtra sull'infortunio di Bremer. Le pagelle di Galatasaray Juve

Infortunio Bremer, cosa filtra dopo il problema fisico rimediato in Galatasaray Juve. Le ultime novitàBremer si è infortunato durante la partita tra Galatasaray e Juventus, e questa notizia preoccupa i tifosi bianconeri.

Infortunio Bremer: problema fisico per il difensore in Galatasaray Juve. Le sue condizioni e cosa filtra dopo le parole di SpallettiBremer si è fermato durante la partita tra Galatasaray e Juventus a causa di un dolore al muscolo femorale, che ha causato la sua uscita anticipata dal campo.

