Ukrainian drone attack on Russian village killed a female civilian local governor says

Una donna è stata uccisa a Aleynikovo, un villaggio vicino alla frontiera russa, durante un attacco con droni provenienti dall’Ucraina. Secondo il governatore locale Alexander Bogomaz, il drone ha colpito la casa della vittima, una residente del villaggio. La donna, di cui non sono state rese note le generalità, si trovava in casa al momento dell’attacco e non ha avuto scampo.

Reuters could not independently verify the report and there was no immediate comment from Ukraine. Bryansk region, which borders Ukraine's Chernihiv and Sumy regions, has come under regular bombardment since Russian troops went into Ukraine in 2022. Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente la notizia e non c'è stato alcun commento immediato dall'Ucraina. La regione di Bryansk, che confina con le regioni ucraine di Chernihiv e Sumy, è sottoposta a bombardamenti regolari da quando le truppe russe sono entrate in Ucraina nel 2022.