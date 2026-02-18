Uefa indaga sul caso Prestianni | aperto un fascicolo dopo la denuncia del Benfica

La Uefa ha aperto un’indagine sul caso Prestianni dopo la denuncia del Benfica, che ha segnalato un possibile comportamento scorretto durante la partita contro il Real Madrid. La denuncia si riferisce a un episodio avvenuto nel secondo tempo, quando alcuni tifosi portoghesi hanno contestato con cori e insulti il giovane giocatore argentino. La decisione è arrivata dopo aver esaminato le immagini e ascoltato le testimonianze presenti allo stadio.

Nella cornice della recente sfida tra Benfica e Real Madrid, l'attenzione resta polarizzata sull'episodio che alcuni hanno associato a un messaggio discriminatorio rivolto a Vinicius Junior. Dopo il gol decisivo realizzato dai madrileni, la controversia ha preso corpo tra dichiarazioni, repliche ufficiali e una revisione da parte degli organismi competenti, mentre sul campo la partita ha vissuto una sospensione temporanea di dieci minuti. Secondo le differenze tra quanto riportato dalle immagini e ciò che potrebbe essere percepito a distanza ravvicinata, l'assetto tattico e la distanza tra i giocatori avrebbero reso difficile distinguere con precisione eventualitweet frequenze verbali.