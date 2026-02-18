Ucraina raid russi nella notte A Ginevra colloqui di pace

Nella notte, i raid russi in Ucraina hanno preso di mira diverse aree civili, causando danni e panico tra i residenti. La causa di questi attacchi sembra essere la volontà di Mosca di indebolire la resistenza ucraina prima dei colloqui di pace a Ginevra, che si svolgono in un clima di tensione crescente. Nonostante gli incontri diplomatici, i bombardamenti continuano, e le autorità locali segnalano emergenze e sfollamenti improvvisi. La situazione rimane instabile e preoccupante anche con i negoziati in corso.

In Ucraina continuano gli attacchi di Mosca nonostante i colloqui di pace a Ginevra. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. La Russia ha colpito l'Ucraina con un attacco aereo durante la notte, mentre a Ginevra continuano i negoziati tra Kiev e Mosca, mediati dagli Stati Uniti, per cercare di fermare quattro anni di guerra. Nella notte, le forze russe hanno portato avanti una serie di attacchi che hanno lasciato oltre un milione di famiglie ucraine senza elettricità.