Ucraina Padova condivide il modello di volontariato | focus su veterani e famiglie colpite dalla guerra

A causa del conflitto in Ucraina, Padova ha deciso di adottare un nuovo modello di volontariato. La città si impegna a sostenere veterani e famiglie colpite dalla guerra attraverso progetti concreti e attività di supporto diretto. Organizzazioni locali e cittadini collaborano per offrire aiuto pratico e assistenza quotidiana a chi ne ha bisogno. Questa iniziativa ha già coinvolto numerosi volontari e ha portato a risultati tangibili, come la distribuzione di pacchi alimentari e servizi di ascolto. La città continua a rafforzare il suo impegno umanitario.

Padova: un modello di volontariato per l'Ucraina post-conflitto. Padova si conferma un centro di eccellenza nell'assistenza umanitaria. Una delegazione della Caritas di Ivano Frankivsk, in Ucraina, ha concluso una visita nella città veneta lo scorso 13 febbraio 2026 per studiare il modello operativo locale, con l'obiettivo di sviluppare un sistema di volontariato più efficace per affrontare le conseguenze del conflitto in corso. Un gemellaggio per rispondere alle nuove sfide. L'iniziativa, promossa da Caritas Italiana, rientra in un progetto che coinvolge nove diocesi italiane, impegnate in un percorso di scambio di buone pratiche nella gestione dei centri di ascolto, nella raccolta dati e nel coordinamento del volontariato parrocchiale. La delegazione ucraina ha incontrato il vescovo Claudio Cipolla e ha visitato diverse realtà operative del territorio, tra cui le Cucine economiche popolari, il Poliambulatorio Caritas e vari centri. Una delegazione proveniente dalla Caritas della Diocesi ucraina di Ivano-Frankivsk sta compiendo in questi giorni una visita alla Caritas della nostra Diocesi di Padova. Nel loro itinerario, ieri sera hanno raggiunto la parrocchia di Tognana per conoscere.