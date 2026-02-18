Il presidente ucraino Zelensky afferma che Mosca cerca di rallentare i negoziati di pace, che si sono conclusi a Ginevra. Dopo incontri mediati dagli Stati Uniti, Zelensky ha dichiarato che i colloqui sono stati difficili, ma condotti con professionalità. La Russia, invece, descrive le discussioni come complesse ma rispettose. La questione principale riguarda le tempistiche, con Zelensky che teme che Mosca voglia prolungare lo scontro. La situazione rimane tesa, mentre le parti continuano a cercare una soluzione.

A Ginevra si sono conclusi i colloqui di pace tra Russia ed Ucraina, mediati dagli Stati Uniti. Mosca parla di colloqui “difficili, ma professionali”, mentre Zelensky accusa il Cremlino di voler ritardare il processo di pace. Ancora nessun accordo sulle questioni cruciali, Donbass in primis I colloqui trilaterali a Ginevra tra Ucraina, Russia e Usa si sono conclusi. Lo ha annunciato il capo della delegazione negoziale russa Vladimir Medinsky ai giornalisti, affermando che essi sono stati “difficili, ma professionali” e prevedendo che un nuovo incontro dovrebbe tenersi a breve. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, l’accusa di Zelensky dopo i negoziati: “Mosca vuole ritardare il processo di pace”

Generale russo ferito in un attentato a Mosca. Lavrov accusa Zelensky: “Sabota il processo di pace”Un generale russo è rimasto ferito in un attentato avvenuto in un condominio nella periferia nord-occidentale di Mosca.

Guerra Ucraina-Russia, oggi Zelensky presenta il piano di pace agli USA. Mosca: “L’Europa sta bloccando il processo di pace” , news in direttaOggi, Zelensky presenta il piano di pace agli Stati Uniti, mentre Mosca accusa l’Europa di bloccare il processo di pace nella guerra tra Ucraina e Russia.

VANNACCI CONTRO ZELENSKY: “ORA BASTA DARE SOLDI ALL’UCRAINA”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.