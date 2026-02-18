Ucraina l’accusa di Zelensky dopo i negoziati | Mosca vuole ritardare il processo di pace
Il presidente ucraino Zelensky afferma che Mosca cerca di rallentare i negoziati di pace, che si sono conclusi a Ginevra. Dopo incontri mediati dagli Stati Uniti, Zelensky ha dichiarato che i colloqui sono stati difficili, ma condotti con professionalità. La Russia, invece, descrive le discussioni come complesse ma rispettose. La questione principale riguarda le tempistiche, con Zelensky che teme che Mosca voglia prolungare lo scontro. La situazione rimane tesa, mentre le parti continuano a cercare una soluzione.
A Ginevra si sono conclusi i colloqui di pace tra Russia ed Ucraina, mediati dagli Stati Uniti. Mosca parla di colloqui “difficili, ma professionali”, mentre Zelensky accusa il Cremlino di voler ritardare il processo di pace. Ancora nessun accordo sulle questioni cruciali, Donbass in primis I colloqui trilaterali a Ginevra tra Ucraina, Russia e Usa si sono conclusi. Lo ha annunciato il capo della delegazione negoziale russa Vladimir Medinsky ai giornalisti, affermando che essi sono stati “difficili, ma professionali” e prevedendo che un nuovo incontro dovrebbe tenersi a breve. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Generale russo ferito in un attentato a Mosca. Lavrov accusa Zelensky: “Sabota il processo di pace”Un generale russo è rimasto ferito in un attentato avvenuto in un condominio nella periferia nord-occidentale di Mosca.
Guerra Ucraina-Russia, oggi Zelensky presenta il piano di pace agli USA. Mosca: “L’Europa sta bloccando il processo di pace” , news in direttaOggi, Zelensky presenta il piano di pace agli Stati Uniti, mentre Mosca accusa l’Europa di bloccare il processo di pace nella guerra tra Ucraina e Russia.
VANNACCI CONTRO ZELENSKY: “ORA BASTA DARE SOLDI ALL’UCRAINA”
Argomenti discussi: Guerra Ucraina - Russia, le news del 16 febbraio; Ucraina-Russia news oggi: Trump ha tradito Putin, l'accusa di Mosca; Ucraina, il Cremlino respinge le accuse di avvelenamento a Navalny. Domani i negoziati a Ginevra - Colloqui trilaterali: delegazione russa partita per Ginevra; Le notizie di lunedì 16 febbraio sul conflitto in Ucraina.
L’Ucraina stretta tra le bombe di Putin e l’ostilità di Orban (e Trump sempre dalla parte sbagliata)Viktor Orbán ha definito l'Ucraina un Paese nemico dell'Ungheria. L'accusa si basa sulla veemenza con cui Kyiv chiede all'Ue di interrompere l'acquisto di idrocarburi russi. In aprile gli ungheresi ... vita.it
Oggi i colloqui a Ginevra, Kiev accusa: 'Nella notte raid russi, ignorati gli sforzi di pace'La notte scorsa alla vigilia dei colloqui di Ginevra, la Russia ha bersagliato l'Ucraina con 29 missili e 396 droni, e con questi attacchi Mosca ignora gli sforzi di pace: lo afferma il ministro deg ... ansa.it
Guerra Russia-Ucraina. Ginevra, delegazioni in viaggio per i negoziati di pace. Mosca accusa Kiev: "Il regime Kiev è cellula terroristica neonazista" facebook
“È un vuoto”: l'atleta ucraino squalificato accusa il CIO di alimentare la propaganda russa x.com