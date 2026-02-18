Uccisa e fatta a pezzi annullato ancora l’ergastolo al killer

Davide Fontana ha visto annullato nuovamente l’ergastolo per aver ucciso e smembrato Carol Maltesi, un fatto accaduto a Rescaldina e che ha sconvolto l’intera comunità. La decisione deriva dalla mancanza di elementi certi che garantiscano la sua condanna definitiva, lasciando aperto il dibattito sulla responsabilità del killer. La vicenda si trascina da anni, tra ricorsi e ricostruzioni, senza una conclusione definitiva.

RESCALDINA (Milano) La parola fine non è ancora scritta. E forse è proprio questo che fa più rumore. L’ergastolo inflitto a Davide Fontana per il femminicidio di Carol Maltesi è stato annullato. La Corte di Cassazione, con decisione presa il 10 febbraio e resa nota soltanto nelle ultime ore, ha disposto un nuovo processo d’Appello. Il terzo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del difensore Stefano Paloschi, rimettendo in discussione la sentenza dell’Appello bis celebrato a Milano lo scorso maggio. Il punto centrale, ancora una volta, è uno solo: l’aggravante della premeditazione. È su quel crinale sottile che si gioca la differenza tra trent’anni di carcere e l’ergastolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Carol Maltesi uccisa e fatti a pezzi, per Davide Fontana ergastolo annullato dalla Cassazione: ci sarà un terzo processo d'appelloLa Cassazione ha annullato l’ergastolo a Davide Fontana, condannato per aver ucciso e smembrato Carol Maltesi, portando così a un nuovo processo di appello.

