Tutto quello che potrebbe mettere a rischio il summit Usa-Cina L’analisi di Sisci

Il summit tra Donald Trump e Xi Jinping rischia di saltare, perché ci sono tensioni crescenti tra Stati Uniti e Cina. Recentemente, le differenze si sono fatte più evidenti, e le restrictizioni commerciali sono aumentate. Se le due superpotenze non trovano un accordo, l’incontro di aprile potrebbe non realizzarsi.

Il summit di aprile tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping potrebbe non avvenire mai. Pechino ha avvertito che le vendite di armi Usa a Taiwan (l'isola, di fatto indipendente, rivendicata dalla Repubblica Popolare Cinese, RPC) potrebbero mettere a rischio la visita di Trump ad aprile. Circa una settimana fa, la Cina ha mostrato il suo ultimo caccia, il J-20, a Teheran. Alla fine degli anni '90, Zhang Xiaodong, scrivendo sulla rivista cinese Strategy and Management, suggerì che la Cina dovesse trattare con gli Usa opponendo l'Iran a Taiwan. Pechino avrebbe rinunciato al sostegno all'Iran se gli Usa avessero consegnato l'isola alla RPC.