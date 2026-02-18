Tutto è iniziato da qui Bobo Vieri torna a casa e ricorda il nonno Enzo

Bobo Vieri ha ripercorso le sue origini, ricordando il viaggio che ha segnato la sua vita. A 14 anni, partì da Sydney per raggiungere Prato, con un volo di 27 ore su Air China. Quel viaggio rappresentò il primo passo verso il sogno di diventare calciatore, un desiderio coltivato fin da bambino. Vieri ha sottolineato come il nonno Enzo gli abbia sempre trasmesso la passione per il calcio, un ruolo fondamentale nel suo percorso. Ora, quel viaggio resta un ricordo importante.

“Tutto è iniziato da qui, da Sydney a Prato: volo “Air China”, ventisette ore. Avevo solo 14 anni ed inseguivo il mio sogno, quello di diventare calciatore”. Un Christian Vieri in versione nostalgica ha così commentato la foto che lo ritrae a Prato, da lui stesso scattata pochi giorni fa e pubblicata sul proprio account Instagram. Bobo, che ha giocato anche nella Fiorentina nella stagione 200708 (all'epoca già trentaquattrenne) mettendo a segno 9 gol in 39 partite tra Serie A, Coppa Italia e Coppa Uefa, è tornato qualche giorno fa laddove tutto iniziò: si è immortalato davanti all'abitazione in cui viveva il nonno paterno Enzo, ex-portiere del Prato e suo primo tifoso, il quale lo ospitò quando da giovanissimo tornò a Prato dall'Australia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Bobo Vieri torna a Prato e ricorda il nonno Enzo. “E’ iniziato tutto da qui”Bobo Vieri torna a Prato per ricordare il nonno Enzo, che gli ha trasmesso la passione per il calcio.

