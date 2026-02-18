Il Lions club Monza Parco organizza un evento benefico domenica 1 marzo al teatro Manzoni, coinvolgendo molte persone sul palco. La manifestazione include una pedalata sulla cyclette per sensibilizzare sulla Sla e un nido temporaneo per le mamme fragili. Durante il pomeriggio, si esibiranno artisti locali e si raccoglieranno fondi per supportare queste cause specifiche.

“Quello che le donne dicono“. Appuntamento domenica 1 marzo, alle 17 al teatro Manzoni, per un pomeriggio di buona musica a scopo benefico, a cura del Lions club Monza Parco, con il supporto degli altri club dell’hinterland monzese. Musica, racconto e danza per un’unica narrazione dedicata all’universo femminile. Il ricavato verrà devoluto alla Cooperativa La Meridiana, per il progetto “Pedaliamo con SLAncio“ per malati di Sla e persone in stato vegetativo e alla Cooperativa Monza 2000 che svolge vari servizi per mamme e bambini in situazione di fragilità. Il sodalizio artistico a scopo sociale tra Lions e La Meridiana dura ormai dal 2015, come ricorda Filippo Lavaggi, promotore, insieme all’organizzatore Roberto Oggioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti sul palco per solidarietà. La cyclette dei malati di Sla e il nido delle mamme fragili

Matteo Giunta, il caso dei bimbi malati all’asilo: “Serve responsabilità”. La solidarietà delle insegnantiMatteo Giunta torna a parlare dei bimbi malati all’asilo.

Asti, Carnevale di Solidarietà: Festa alla Casa delle Donne e dei Bambini per famiglie fragili e doni UNICEF.Il Carnevale di Asti si è svolto domenica 15 febbraio alla Casa delle Donne e dei Bambini, attirando molte famiglie fragili e raccogliendo doni per l'UNICEF.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.