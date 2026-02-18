Una sera, in una casa isolata sulle montagne degli Appalachi, una famiglia di minatori bianchi vive un momento di tensione a causa di un blackout improvviso. La zona, quasi tutta bianca, si trova lontano dai centri abitati e le poche luci si spengono all'improvviso, lasciando il paesaggio immerso nel buio. Questo episodio mette in evidenza la vulnerabilità di una comunità che si sente distante dal resto del paese.

Una sera, una casa isolata, in cima alle montagne degli Appalachi, famiglia di minatori bianchi in una zona quasi interamente bianca. Sarà stato il 1988, per la seconda volta Jesse Jackson era candidato nelle primarie democratiche per la presidenza degli Stati Uniti, primo afroamericano a provarci. Il padre, minatore: «Sta dalla parte giusta; ma non ce la faccio a votare un nero, purtroppo mi hanno educato così». La figlia, militare: «Jesse Jackson non lo voto, mi vuole portare via le armi». E la madre: «Nero o non nero, armi o non armi, io lo voterei. Perché sta dalla nostra parte e ci dà speranza». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tutti i colori di un simbolo della possibile America

