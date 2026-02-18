Tutti i colori di un simbolo della possibile America
Una sera, in una casa isolata sulle montagne degli Appalachi, una famiglia di minatori bianchi vive un momento di tensione a causa di un blackout improvviso. La zona, quasi tutta bianca, si trova lontano dai centri abitati e le poche luci si spengono all'improvviso, lasciando il paesaggio immerso nel buio. Questo episodio mette in evidenza la vulnerabilità di una comunità che si sente distante dal resto del paese.
Una sera, una casa isolata, in cima alle montagne degli Appalachi, famiglia di minatori bianchi in una zona quasi interamente bianca. Sarà stato il 1988, per la seconda volta Jesse Jackson era candidato nelle primarie democratiche per la presidenza degli Stati Uniti, primo afroamericano a provarci. Il padre, minatore: «Sta dalla parte giusta; ma non ce la faccio a votare un nero, purtroppo mi hanno educato così». La figlia, militare: «Jesse Jackson non lo voto, mi vuole portare via le armi». E la madre: «Nero o non nero, armi o non armi, io lo voterei. Perché sta dalla nostra parte e ci dà speranza». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Colori pixel 10a tutti i colori vivaci tra cui scegliereGoogle ha annunciato ufficialmente il Pixel 10a, il suo nuovo smartphone di fascia media.
Bill Laswell, tutti i colori della musicaBill Laswell è uno dei musicisti e produttori più eclettici della scena internazionale.
70 años viviendo SOLO en la Sierra Madre Oriental - Tamaulipas
Argomenti discussi: L’intervista. Tutti i colori di Gianna; Goggia, tutti i colori dei Giochi. Questa volta è bronzo: È sempre speciale; Azzate si prepara a un’esplosione di allegria con il Carnevale di tutti i colori; Colore per facciate esterne: aspetti tecnici, percettivi e progettuali.
Azzate si prepara a un’esplosione di allegria con il Carnevale di tutti i coloriSabato 21 febbraio le strade del paese ospiteranno la sfilata delle mascherine e dei carri, arricchita da spettacoli, musica e la partecipazione di parrocchie, istituzioni e numerose realtà del volont ... varesenews.it
Cerchi olimpici, cosa rappresentano e perché sono di cinque colori diversiDisposti su due linee, gli anelli sono il simbolo delle Olimpiadi e anche una delle immagini più riconoscibili al mondo. I cerchi hanno un significato preciso: rappresentano l'unione e l'incontro fra ... tg24.sky.it
Torta morbida alla frutta..straordinaria bontà e freschezza delicatezza, gusto e colori.. adatta a un fine pranzo/cena con amici e parenti..o per una merenda..gradita/apprezzata da tutti..eccellente dessert! https://www.facebook.com/profile.phpid=1000634771 facebook
Me ne dicono di tutti i colori tutti i giorni. Grazie x.com