Tutte pazze per le guance melograno di Cime Tempestose | ecco come copiare il trucco di Margot Robbie nel film con gli stessi prodotti

Perché tutte vogliono le guance “melograno” di Margot Robbie in Cime Tempestose? La causa è il trucco che l’attrice sfoggia nel film, che ha conquistato molte fan. Le appassionate cercano di ricreare l’effetto con prodotti semplici e di usare tonalità intense di rossetto e blush. Un esempio concreto sono le ragazze che preferiscono colori vivaci per ottenere il look. Anche se Jacob Elordi non può arrivare a casa, queste donne sono determinate a imitare il trucco di Robbie. La curiosità cresce tra chi desidera provarci.

Avviso a tutte le fan del nuovo Cime Tempestose: non possiamo avere Jacob Elordi a domicilio, ma sicuramente possiamo avere le guance "melograno" di Margot Robbie nel film. L'attrice, sia sul set che sul red carpet, sfoggia un blush che la fa "arrossire" come dopo un bacio appassionato. O una corsa nella brughiera. La simbologia dietro i beauty look di Cime Tempestose. Chi è già stato al cinema lo sa: il make up e i capelli di Margot Robbie nei panni di Catherine Earnshaw sono personaggi a tutti gli effetti. Man mano che la storia avanza Cathy si trasforma da selvaggia ragazza della brughiera a lady annoiata, sfoggiando acconciature incredibili e un trucco stravagante, arricchito con perle, eyeliner a forma di stella, labbra scure.