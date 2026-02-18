Tutte le botte che ha preso Valerio Staffelli | Nasi rotti calci e pugni | ma non ho mai mollato

Valerio Staffelli ha subito numerosi colpi e aggressioni nel corso della sua carriera, causate soprattutto dal suo impegno nel consegnare i famosi fermi immagine ai personaggi pubblici. Durante un’intervista a La Stampa, il noto inviato di Striscia la Notizia ha raccontato di aver affrontato nasi rotti, calci e pugni, ma di non aver mai rinunciato al suo lavoro. Ricorda con lucidità i momenti più difficili, come quando è stato preso di mira da alcuni personaggi eccitati o ostili durante le sue missioni. Prima di arrivare a lavorare per il programma di Antonio Ricci, Staffelli ha iniziato la sua carri

Valerio Staffelli, inviato da trent’anni di Striscia la notizia, racconta la sua storia. In un’intervista a La Stampa Stafelùn – come lo chiama l’amico Fiorello – ha cominciato a lavorare a Rete 4 con Diego Abatantuono. «Per quattro mesi ho interpretato un personaggio in onda su una tv nazionale, Euro TV. Solo più tardi quando Diego, Paolo Rossi e Salvatores costituirono la Colorado Films fui coinvolto in Kamikazen – Ultima notte a Milano e Nirvana. Gli anni passavano e sulla mia strada arriva Umberto Smaila », dice. Staffelli e Smaila. «Eh sì, nacque il suo locale, lo Smaila’s, le estati in Sardegna, la tv del pomeriggio, le serate che mi insegnarono cos’era il ritmo della televisione.🔗 Leggi su Open.online

Assalto al portavalori, il racconto del carabiniere ferito: «Sono stato colpito, ma non ho mollato e ne ho preso uno»Un portavalori è stato preso di mira questa mattina a Lecce durante un assalto.

“Ho avuto 3mila donne. Mai tradito, ho solo cambiato spesso. Vallettopoli? Ne uscimmo puliti, ma Gigi Sabani ha somatizzato in maniera negativa”: così Valerio Merola#Vallettopoli- Merola || Valerio Merola, ex volto noto delle TV degli anni Ottanta e Novanta, si mette a nudo in un’intervista al “Secolo XIX”.

