Tutta l’ironia di De Santis

De Santis ha mostrato tutta la sua ironia raccontando un episodio divertente che riguarda il Sud. L’ha fatto trasformando un semplice aneddoto in uno spettacolo che coinvolge il pubblico, portando in scena momenti di vita quotidiana con tono scherzoso. Un esempio concreto si vede nelle sue battute che mettono in risalto le caratteristiche spontanee e genuine delle persone del Sud.

C’è un Sud che racconta se stesso con leggerezza, trasformando l’aneddoto quotidiano in teatro popolare. È la cifra di Uccio De Santis, pronto a tornare in scena con ‘ Scusi per Hollywood? ’, nuovo spettacolo che approderà venerdì, alle 21, al Teatro Civico, nell’ambito della stagione extra abbonamento. Dopo il successo di ‘Non so che fare prima’, l’attore e comico pugliese rilancia con un progetto che già dal titolo suggerisce un gioco ironico tra provincia e mito cinematografico, tra sogno americano e radici meridionali. ‘Scusi per Hollywood?’ promette di proseguire il percorso che ha reso De Santis uno dei volti più riconoscibili della comicità televisiva e teatrale del Sud, anche grazie alla lunga esperienza con il format ‘Mudù’, che ne ha consolidato il linguaggio fatto di sketch brevi, situazioni paradossali e osservazione dei tic contemporanei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

