Turno infrasettimanale contro la Valtur Brindisi | aperta per la prevendita per la sfida al Palafiera

Il giorno della partita la biglietteria dell'Unieuro Arena aprirà alle ore 19.30, un'ora prima della palla a due E' aperta la prevendita in vista della partita Unieuro Forlì – Valtur Brindisi in programma mercoledì 25 febbraio alle ore 20.30 all'Unieuro Arena. Secondo il "Protocollo d'intesa per l'introduzione di misure organizzative relative ai campionati maschili di Serie A, A2 e B" siglato da Fio, Lba e Lnp con l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è stato disposto l'obbligo del biglietto nominale per l'acquisto dei tagliandi relativi alle singole partite. Sulla base di tale disposizione, i tifosi dovranno presentarsi all'acquisto muniti di documento d'identità in corso di validità e verranno richiesti nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso per ciascun biglietto emesso.