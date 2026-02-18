Turkish lawmakers to vote on report advancing PKK peace process

Il parlamento turco sta per approvare un rapporto che potrebbe portare a un miglioramento nel processo di pace con il PKK, dopo mesi di tensioni e negoziati segreti. La commissione parlamentare ha deciso di esaminare il documento, che suggerisce nuove misure per favorire il disarmo dei combattenti. La decisione arriva mentre le autorità cercano di ridurre gli scontri e riaprire il dialogo con il gruppo armato.

Its core objectives are a "terrorism-free Turkey" and strengthening democracy, said the draft, which presents a conditional legal framework that prompted some objections earlier in the week from opposition parties. The commission was formed in August 2025 to support a potential new phase in efforts to end the conflict that has killed more than 40,000 people and stymied economic development in Turkey's mainly Kurdish southeast. La commissione è stata costituita nell'agosto del 2025 per sostenere una potenziale nuova fase negli sforzi per porre fine al conflitto che ha ucciso più di 40.000 persone e bloccato lo sviluppo economico nel sud-est della Turchia, principalmente curdo.