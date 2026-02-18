Turismo Taranto cresce | è +12% di arrivi ma i trasporti restano la criticità Tutti i dati
Taranto registra una crescita del 12% negli arrivi turistici, ma i problemi nei trasporti continuano a ostacolare lo sviluppo. Alla Bit di Milano, i dati evidenziano che, nonostante l’aumento di visitatori, le infrastrutture per i collegamenti restano una sfida aperta.
Taranto accelera. I numeri presentati alla Bit di Milano raccontano una provincia che, pur restando lontana dai colossi pugliesi del turismo come Bari e Lecce, sta vivendo una fase di espansione soprattutto in termini percentuali. Nel 2025, secondo i dati dell’Osservatorio regionale, la provincia jonica ha registrato 444.417 arrivi (+12% rispetto al 2024) e 1.653.178 presenze (+14% rispetto al 2024). Il dato più immediato è la crescita: Taranto corre più di Lecce e Brindisi sugli arrivi e supera quasi tutte le province sulla variazione delle presenze. Quello più strutturale è invece la dimensione: i volumi restano contenuti, ma la traiettoria appare finalmente solida. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Argomenti discussi: BIT 2026, Report del Turismo in Puglia (2025): cresce Taranto; Taranto sorprende alla BIT: +12% di arrivi e +14% di presenze. La città dei due mari cresce più della media; È Bari la regina del turismo in Puglia: un milione di arrivi nel 2025, superata Vieste. Ecco i numeri del 2025; Alla Borsa del Turismo splendono i dati della Puglia.
