Donald Trump ha deciso di preparare un attacco contro l’Iran dopo aver perso pazienza con le recenti tensioni nella regione. Le sue parole indicano che l’operazione militare è ormai imminente, e si parla di una possibile azione nei prossimi giorni. La decisione deriva da un aumento delle provocazioni e dai test balistici condotti dall’Iran, che il governo americano giudica come una minaccia diretta. La Casa Bianca sta finalizzando i dettagli, mentre gli alleati osservano con attenzione gli sviluppi di questa situazione.

Le dichiarazioni relative a "progressi" nei colloqui fra Iran e Stati Uniti non sarebbero del tutto veritiere. Anzi, il presidente Trump si starebbe "stufando" della situazione e, nonostante alcune persone intorno a lui lo stiano "mettendo in guardia" sui rischi di un'eventuale azione militare, le probabilità di un attacco nelle prossime settimane sarebbe "del 90%". E' la ricostruzione del portale americano Axios. Uno scenario che potrebbe trasformare nuovamente il Medioriente in un'area di guerra con conseguenze difficilmente pronosticabili. Secondo le fonti consultate da Axios quella che si profila all'orizzonte in caso di attacco non sarebbe una soluzione 'lampo' come l'operazione che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro in Venezuela ma una vera "guerra su larga scala" la cui durata è ipotizzata in "settimane". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump è stufo dell'Iran, l'attacco è ormai pronto. La posizione di Vance non lascia dubbi

La resa dei conti tra Usa e Iran, lo stallo della trattativa e le manovre di caccia e navi. Axios: «Ecco le prove dell’attacco vicino: Trump è stufo»Gli Stati Uniti accusano l’Iran di aver orchestrato un attacco vicino a un porto strategico, secondo fonti di Axios che mostrano prove concrete.

Leggi anche: Calciomercato Lazio, Tavares è ormai pronto a lasciare la squadra biancoceleste. La situazione non lascia dubbi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.