Truffa da mezzo milione di euro agli anziani di una casa di riposo sparite le pensioni d'invalidità

I carabinieri del Nas di Roma hanno smascherato una truffa da oltre 500.000 euro ai danni di anziani in una casa di riposo di Nettuno. I malviventi hanno sottratto le pensioni di invalidità di diversi ospiti, approfittando della loro vulnerabilità. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sistema illecito che coinvolgeva dipendenti e gestori della struttura. Durante le verifiche, sono stati sequestrati soldi e documenti sospetti. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità sulla tutela delle persone più fragili.

I carabinieri del Nas di Roma hanno scoperto una truffa agli anziani da mezzo milione di euro in una casa di riposo di Nettuno. Otto gli arrestati, due in carcere e sei ai domiciliari.