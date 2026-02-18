Trovato morto in pineta l' ex calciatore Christian Jidayi | era in servizio nella Polizia provinciale

Christian Jidayi, ex calciatore e attualmente agente della Polizia Provinciale, è stato trovato morto in una pineta vicino Ravenna. La causa sembra essere un malore improvviso, che lo avrebbe colpito durante una delle sue pattuglie sul territorio. Jidayi, che tra poche settimane avrebbe compiuto 39 anni, aveva un passato nel calcio con diverse squadre romagnole. La scoperta del suo corpo ha sorpreso colleghi e amici, lasciando molte domande senza risposta. La comunità locale si stringe attorno alla sua famiglia.

Aveva indossato le maglie di diversi club romagnoli. Jidayi è stato ritrovato senza vita nella pineta di Lido Adriano. Sul decesso indagano i Carabinieri Avrebbe dovuto compiere fra poche settimane 39 anni, e invece una tragedia si è abbattuta su Christian Jidayi, ex calciatore con un passato in diversi club romagnoli, attualmente in forza alla Polizia Provinciale di Ravenna. Jidayi è stato ritrovato morto nella notte fra martedì e mercoledì nella pineta di Lido Adriano, non distante dalla chiesa. Sul decesso indagano i Carabinieri. Dopo la carriera calcistica, che lo aveva visto indossare, fra le altre, le maglie di Cesena, Bellaria e Forlì, era iniziata per lui una nuova fase della vita: era entrato infatti a far parte della Polizia Locale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Giocò nel Forlì, trovato morto l'ex calciatore Christian Jidayi: era in servizio nella Polizia provincialeChristian Jidayi, ex calciatore del Forlì nel 2013, è stato trovato morto nella pineta di Lido Adriano, vicino alla chiesa, tra martedì e mercoledì.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.