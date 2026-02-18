Trovato morto in pineta l' ex calciatore Christian Jidayi | era in servizio nella Polizia provinciale
Christian Jidayi, ex calciatore e attualmente agente della Polizia Provinciale, è stato trovato morto in una pineta vicino Ravenna. La causa sembra essere un malore improvviso, che lo avrebbe colpito durante una delle sue pattuglie sul territorio. Jidayi, che tra poche settimane avrebbe compiuto 39 anni, aveva un passato nel calcio con diverse squadre romagnole. La scoperta del suo corpo ha sorpreso colleghi e amici, lasciando molte domande senza risposta. La comunità locale si stringe attorno alla sua famiglia.
Aveva indossato le maglie di diversi club romagnoli. Jidayi è stato ritrovato senza vita nella pineta di Lido Adriano. Sul decesso indagano i Carabinieri Avrebbe dovuto compiere fra poche settimane 39 anni, e invece una tragedia si è abbattuta su Christian Jidayi, ex calciatore con un passato in diversi club romagnoli, attualmente in forza alla Polizia Provinciale di Ravenna. Jidayi è stato ritrovato morto nella notte fra martedì e mercoledì nella pineta di Lido Adriano, non distante dalla chiesa. Sul decesso indagano i Carabinieri. Dopo la carriera calcistica, che lo aveva visto indossare, fra le altre, le maglie di Cesena, Bellaria e Forlì, era iniziata per lui una nuova fase della vita: era entrato infatti a far parte della Polizia Locale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Giocò nel Forlì, trovato morto l'ex calciatore Christian Jidayi: era in servizio nella Polizia provincialeChristian Jidayi, ex calciatore del Forlì nel 2013, è stato trovato morto nella pineta di Lido Adriano, vicino alla chiesa, tra martedì e mercoledì.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Trovato morto in pineta ex calciatore professionista: ora era in servizio nella Polizia provinciale; Trovato morto in pineta l’ex calciatore Christian Jidayi: aveva vestito la maglia del Lecco; Trovato morto in pineta l'ex calciatore Christian Jidayi: era in servizio nella Polizia provinciale; Morto a 38 anni Jidayi, ex Pro Patria. Il corpo ritrovato in una pineta.
Agente della polizia provinciale trovato morto in pineta: 39 anni, ex calciatore professionistaAgente della polizia provinciale di Ravenna trovato morto in pineta a Lido Adriano: 39 anni, ex calciatore professionista ... ravennaedintorni.it
Christian Jidayi ex calciatore del Cesena trovato morto a Lido Adriano, dopo il calcio era entrato in PoliziaChristian Jidayi, ex calciatore del Cesena, è stato trovato morto a Lido Adriano: aveva 38 anni e lavorava nella Polizia provinciale di Ravenna ... virgilio.it
Il Forlì FC esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Christian Jidayi, che ha vestito la maglia biancorossa nelle stagioni 2013/14 e 2014/15. La società si stringe con affetto alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolo facebook
Christian Jidayi, ex #calciatore trovato #morto nella pineta: era agente di polizia provinciale x.com