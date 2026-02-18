Triple H annuncia il primo evento WWE in Italia | Clash at the Castle

Triple H ha annunciato che la WWE organizzerà il suo primo evento pay-per-view in Italia, chiamato Clash in Italy. La decisione arriva dopo anni di richieste da parte dei fan italiani, che ora potranno assistere a uno spettacolo dal vivo nel loro paese. La data e il luogo dell’evento saranno comunicati presto, creando grande entusiasmo tra gli appassionati di wrestling.

Si aprono nuove opportunità per i fan della WWE in Italia: la federazione annuncia la prima pay-per-view organizzata nel Paese, intitolata Clash in Italy, in programma a Torino all'interno dell'Inalpi Arena per domenica 31 maggio 2026. L'annuncio giunge mentre si delineano ulteriori appuntamenti nel calendario italiano, ampliando la presenza della WWE sul territorio. La prima data ufficiale è confermata per 31 maggio 2026, con la sede stabilita a Torino presso lo spazio Inalpi Arena. L'evento rientra nel depliant internazionale della WWE e coinvolge un pubblico locale chiamato a partecipare a un appuntamento cardine del circuito europeo della federazione. La WWE annuncia che il 31 maggio a Torino si terrà il primo Premium Live Event in Italia, chiamato "Clash in Italy". La WWE sbarca in Italia con un evento destinato a entrare nella storia. Con un video pubblicato sui suoi canali social, Triple H ha annunciato ufficialmente Clash in Italy, in programma domenica 31 maggio. Clash in Italy DOMENICA 31 MAGGIO … Torino, Italia. Biglietti in vendita dal 13 marzo (prevendita dall'11)