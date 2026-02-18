Trieste si conferma avversario temibile Tonut ne è convinto

Il nome di Trieste torna al centro dell’attenzione dopo aver battuto una squadra forte, a causa di una prestazione sorprendente. L’allenatore Tonut ha espresso fiducia nella squadra, sottolineando il loro impegno e determinazione. I tifosi sono pronti a seguire la sfida contro Olimpia Milano, che si svolgerà nei prossimi giorni. La partita si prospetta come un match difficile, con Trieste che vuole dimostrare di poter competere ai livelli più alti.

In vista dei quarti di finale, l'attenzione è rivolta al confronto tra Olimpia Milano e Trieste, dove l'analisi delle dinamiche di gioco guida le indicazioni per l'impegno sul campo. L'enfasi è posta sulla solidità difensiva, sulla gestione delle transizioni e sul controllo dei rimbalzi, elementi chiave per contenere l'avversario e costruire la partita nel modo più efficace possibile. Trieste è considerata una squadra di grande potenziale offensivo, capace di mettere in discussione qualsiasi avversario grazie al proprio talento individuale e collettivo. In una frazione della sfida contro Napoli, ha mostrato un rendimento offensivo elevato, segnando un numero significativo di punti nel primo tempo, attestato su un valore pari a 70 punti nel primo tempo.

L’Una Hotels ritrova Taccetti da avversario. L’ex vice di Caja guiderà Trieste al PalaBigiFrancesco Taccetti torna in campo come allenatore principale, questa volta per guidare Trieste contro l’Una Hotels al PalaBigi sabato 7 marzo.

