Treno del Ricordo a L’Aquila l’inaugurazione alla presenza di Marsilio e Abodi

Il Treno del Ricordo è stato inaugurato questa mattina a L’Aquila, con la presenza di Marsilio e Abodi. L’evento mira a conservare la memoria delle vittime dell’Olocausto attraverso testimonianze e materiali storici. Durante l’inaugurazione, si è sottolineata l’importanza di fissare questi ricordi in vari formati, come video, libri e registrazioni, affinché le future generazioni possano conoscere e riflettere. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e commozione, attirando numerosi cittadini e studenti locali.

"E' importante che queste memorie si sedimentino, possano essere incise sulla pietra, nei video, nei racconti, nelle registrazioni, nei libri, perché qualcuno dopo, anche in assenza di testimoni diretti, possa continuare a conoscere, tramandare, capire e comprendere". Ne è convinto Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, che ha presieduto alla stazione ferroviaria dell'Aquila, l'arrivo del Treno del Ricordo, convoglio itinerante dedicato alla memoria della drammatica pagina di storia rappresentata dalle foibe e dall'esodo giuliano-dalmata. Marsilio ha tenuto a rivolgere un pensiero sull'importanza della trasmissione della memoria, soprattutto ai giovani, rappresentanti oggi delle scolaresche presenti: "Credo che la loro sia di fatto l'ultima generazione, gli ultimi ragazzi che potranno ancora avere la possibilità di conoscere e interrogare i testimoni diretti di quella tragedia", in quanto ormai gli anni che passano impediscono di poter avere un rapporto diretto con chi ha vissuto sulla propria pelle, in modo diretta, quei dolorosi eventi.