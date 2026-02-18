Tredici anni dopo la rapina | atti notificati a un avvocato omonimo e salta la condanna in Appello

Pasquale Trimigno, 32 anni di Manfredonia, ha visto annullarsi la condanna per una rapina commessa nel 2012, a causa di un errore di notifica. La causa è stata un caso di omonimia e un secondo errore di notifica nel procedimento, che hanno portato alla cancellazione della sentenza di condanna in Appello. In particolare, le notifiche sono state indirizzate a un avvocato con lo stesso nome, ma diverso, creando confusione e ritardi nel processo. La vicenda risale a oltre dieci anni fa, quando il giovane avrebbe agito da solo durante il colpo.

Un caso di omonimia e un errore di notifica, il secondo nello stesso procedimento, hanno comportato la cancellazione della sentenza di condanna nei confronti di Pasquale Trimigno, il 32enne di Manfredonia autore di una rapina messa a segno nell'ottobre 2012, quando in solitaria fece irruzione in.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Ferito da un proiettile vagante alla Vigilia di Natale, dopo 8 anni arriva la condanna in Appello Rapina in banca da 150mila euro: ridotta la condanna in appello per uno degli imputatiIn un nuovo sviluppo giudiziario relativo alla rapina da oltre 152. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tour del Monscera, il bis di Francois Cazzanelli 13 anni dopo la prima volta; 2013 - 11 febbraio – 2026. Perché tredici anni dopo è importante rileggere la declaratio di Benedetto XVI; PARMA, CORSARO A BOLOGNA 14 ANNI DOPO E +8 SULLA ZONA ROSSA; CASE POPOLARI A SABAUDIA: DOPO 13 ANNI ARRIVA IL NUOVO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE. 2013 – 11 febbraio – 2026. Perché tredici anni dopo è importante rileggere la declaratio di Benedetto XVIForse solo oggi sta avvenendo quel cambio generazionale che Benedetto XVI auspicava. Era stato, a suo modo, un profeta. korazym.org Albinia, tredici anni dopo. In memoria dei tre colleghi mortiGROSSETOEnel Green Power ha reso omaggio con un toccante minuto di silenzio ai suoi tre colleghi tragicamente scomparsi nell’alluvione di Albinia del 12 novembre 2012. A tredici anni da quel ... lanazione.it Il nuovo catalogo di LUDUM Da oltre tredici anni LUDUM non spiega la scienza. La fa vivere. Qui i ragazzi non stanno seduti ad ascoltare qualcuno che parla. Qui toccano, sperimentano, sbagliano, riprovano. E soprattutto capiscono. Perché l’apprendimento facebook