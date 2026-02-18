Marco è nato ieri mattina in un ospedale di Milano, e il suo nome è stato deciso dai genitori poco dopo la nascita. La scelta del nome non è stata casuale: è un ricordo di un nonno scomparso di recente. Fin dalla prima scena della sua vita, il nome lo accompagnerà in ogni passo e in ogni incontro.

I primi due accadimenti della vita di ogni essere umano sono dati e non scelti. Il primo è proprio l’essere messi al mondo e il secondo è il nome che ciascuno porta. Dare un nome alle cose le fa esistere e, per quanto riguarda le persone, dà loro un imprinting. Magari non voluto, magari lontano da quello che sarà il carattere della persona. Nomi che seguono tradizioni famigliari (eredità più o meno importanti da portare o sopportare), nomi che suggeriscono caratteristiche di temperamento, nomi che – poi si scoprirà – poco si abbinano alla faccia della persona. Insomma, un nome non è mai soltanto un nome. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

