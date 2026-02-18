Trasporti Il Vicepresidente Casillo incontra i sindacati | Investire e condividere per tornare alla normalità del servizio

Il Vicepresidente Mario Casillo ha incontrato i rappresentanti dei sindacati per discutere del futuro del trasporto pubblico locale in Campania. La riunione si è concentrata sulla necessità di aumentare gli investimenti nelle flotte di autobus, nelle ferrovie e nelle aziende EAV, mentre si aspetta ancora il via libera dalle risorse nazionali e dal bilancio regionale. Durante l'incontro, si è parlato di come migliorare il servizio e tornare alla normalità.

Confronto tra Mario Casillo e sindacati sul futuro del TPL: investimenti su bus, ferro ed EAV, in attesa di risorse nazionali e del bilancio regionale per potenziare i servizi in Campania.. “ Vogliamo puntare fortemente sul Trasporto Pubblico Locale in Campania, perché migliorare il servizio significa migliorare le condizioni dei lavoratori e garantire un beneficio concreto ai cittadini e all’utenza. Ma per fare questo tutti dobbiamo lavorare nella stessa direzione per rafforzare il sistema del trasporto regionale, non sottovalutando quanto di buono fatto in questi anni e allo stesso tempo affrontare quelle che sono le criticità maggiori” – è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti, al termine dei due incontri avuti con le organizzazioni sindacali del settore trasporti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

