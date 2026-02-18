Trapianto di cuore per il piccolo Domenico solo il 10% di possibilità

Notizie poco rassicuranti sul nuovo possibile trapianto di cuore per Domenico, il bambino di due anni di Napoli. "L'unico disposto a operare il bambino è il dottor Oppido e c'è un 10 percento di possibilità di riuscita dell'operazione", ha detto Francesco Petruzzi, l'avvocato della famiglia del piccolo ricoverato all'ospedale Monaldi, in attesa di un nuovo trapianto di cuore dopo il fallito trapianto di un organo risultato danneggiato. L'avvocato conferma che in lista d'attesa per il trapianto di questo nuovo cuore ci sono "altri tre bambini", ma il piccolo "per il suo gruppo sanguigno è il primo in lista" ma "pare che questo cuore sia compatibile anche con altri gruppi sanguigni".