Trapianto di cuore al bimbo no a una nuova operazione La mamma è rassegnata il figlio non ce la farà

Il comitato di esperti dell’ospedale Mondaldi di Napoli ha deciso di non eseguire un secondo trapianto di cuore sul bambino. La causa principale è la condizione di salute troppo fragile del piccolo, che non potrebbe sopportare un’ulteriore operazione. La madre del bambino si è detta rassegnata, convinta che il figlio non supererà questa fase. La sua vita dipende ora da cure palliative e supporto continuo, mentre i medici si concentrano sul miglioramento delle sue condizioni attuali. La situazione rimane delicata e il futuro resta incerto.

Non ci sarà un nuovo trapianto di cuore per il bimbo ricoverato al Mondaldi di Napoli. Il comitato di esperti riunito all'ospedale campano, secondo quanto si apprende, ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di due anni e mezzo al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato. L'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli rende noto che «si è concluso il consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico. Un confronto collegiale che ha consentito una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile.