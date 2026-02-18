Traffico Roma del 18-02-2026 ore 20 | 30

Per un incidente tra piazzale della Stazione Tiburtina e via Delle Valli, il traffico a Roma è rimasto pesante nella zona. La scena si è verificata alle 20:30 del 18 febbraio 2026 e ha causato code sulla tangenziale est e sulla Nuova Circonvallazione interna. La galleria Giovanni XXIII, chiusa in precedenza, è stata riaperta al transito. Tuttavia, sulla Cristoforo Colombo e sulla A24 si sono formate lunghe file, mentre i lavori al ponte di via della Storta hanno modificato la viabilità. La situazione resta complicata in molte zone della città.

Luceverde Roma riaperta al transito sulla tangenziale est e la Nuova Circonvallazione interna prima chiusa per incidente tra piazzale della stazione Tiburtina e via Delle va in direzione di Piazzale degli Eroi riaperta al transito anche la galleria Giovanni XXIII in precedenza chiusa tra via della Pineta Sacchetti e la tangenziale est verso San Giovanni che qui si era verificato un incidente ancora trafficata la tangenziale est code a tratti da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni file a tratti anche sul percorso Urbano della A24 da via Fiorentini alla tangenziale est si sta in fila poi sulla Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino a via di Malafede per lavori al ponte di via della Storta tra 21 di questa sera 5 di domattina modifica la viabilità su via Boccea via di Casal Selce e via della torta dei a te anche le linee bus di zona ricordiamo che fino al prossimo 20 febbraio la ferrovia Metromare per lavori è parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta è possibile In alternativa utilizzare la linea B della metropolitana maggiori informazioni su questa ed altre notizie sul sito ma punto luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

