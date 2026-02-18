Traffico Roma del 18-02-2026 ore 14 | 30

Roma ha riaperto via dei Fori Imperiali dopo i lavori di potatura, che avevano causato chiusure temporanee. La strada è ora accessibile ai veicoli autorizzati e ai pedoni, con le linee bus 51, 85, 87 e 118 di nuovo attive. La ferrovia Metromare rimane interrotta tra Porta San Paolo e Magliana fino alle 16:30, con un'altra pausa prevista domani e venerdì tra le 11 e le 16:30. Per spostarsi, molti scelgono la metro B, mentre sulla linea C ci sono bus tra Giardinetti e Pantano.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità riaperta via dei Fori Imperiali dopo le potature dei giorni scorsi la strada è riaperta ai veicoli autorizzati e ai pedoni ripristinate le linee bus e 51 85 87 e 118 sulla ferrovia Metromare prosegui oggi fino alle 16:30 l'interruzione della tratta Porta San Paolo Magliana e poi domani e venerdì dalle 11 alle 16:30 la circolazione resta invece regolare tra Magliana e Cristoforo Colombo in alternativa si può utilizzare la metro B rapirà Magliana lavori e interruzioni anche sulla linea C della metropolitana sabato tra le stazioni di giardinetti e Pantano saranno in servizio i bus il servizio Sara regolare tra Colosseo e giardinetti