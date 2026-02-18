Traffico Roma del 18-02-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma del 18 febbraio 2026 alle 8:30 si è intensificato a causa di diversi incidenti e rallentamenti. Questa mattina, sulla carreggiata interna del raccordo, si formano code tra Casilina e doppia corsia, mentre sulla carreggiata esterna si registrano rallentamenti tra Roma Fiumicino e la via Pontina. La situazione si aggrava anche nella zona di Prenestina e La Rustica, dove il traffico è molto congestionato tra Viale Togliatti e l’uscita per la tangenziale est. La strada urbana tra Roma e L’Aquila presenta lunghe code tra Viale Togliatti e l’

Luceverde Roma intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia rallentamenti e code anche sulla carreggiata esterna tra i bimbi quella Roma Fiumicino e la via Pontina ed ancora tra Prenestina e La Rustica trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Viale Togliatti è l'uscita per la tangenziale est con la stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni Sulla via Flaminia coda per traffico tra il Racco via dei Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria con code tra la motorizzazione civile il bivio per la tangenziale alla Garbatella traffico rallentato per un incidente su via delle Sette Chiese in prossimità dell'incrocio con Piazza dei Navigatori un incidente anche al Tuscolano rallenta il traffico in via Umbertide in prossimità dell'incrocio con la via Tuscolana sulla Roma ancora un incidente la causa dei rallentamenti in registrate all'altezza del raccordo in direzione del centro città maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ma punto luceverde.