Traffico Lazio del 18-02-2026 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio del 18 febbraio 2026 si è intensificato a causa di varie chiusure e lavori in corso. La Tiburtina, vicino a Pontelucano a Tivoli, resta chiusa per operazioni di recupero di un'auto, causando deviazioni e rallentamenti. Sulla Casilina a Frosinone si registrano rallentamenti per lavori in corso, mentre sulla Flaminia tra Riano e Castelnuovo di Porto si circola a passo d’uomo. Anche il raccordo anulare di Roma presenta code a tratti, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente. La notte, invece, sono programmati lavori sulla via Appia, con chiusure tra Terracina e la via Flacca.

Luceverde Lazio trovati ancora chiusa la Tiburtina nei pressi di pontelucano a Tivoli per operazioni programmate di recupero di un'auto deviazioni in segnalate sul posto rallentamenti per lavori sulla Casilina all'altezza di Frosinone nelle due direzioni ancora per lavori si rallenta sulla Flaminia tra Riano e Castelnuovo di Porto nei due sensi di marcia a Roma trafficata la carreggiata esterna del raccordo anulare con code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione di Roma Sud code a tratti anche in carreggiata interna dalla diramazione Roma nord alla 24 sul tratto Urbano della A24 per un incidente code da Portonaccio a via Filippo Fiorentini in direzione del raccordo e sono in programma lavori notturni sulla via Appia a partire dalle 21:30 fino alle 6 del mattino di domani resterà chiuso il tratto tra Terracina e l'uscita per la via Flacca nelle due direzioni attenzione alle percorso alternativo indicato sul posto da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto o servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 18-02-2026 ore 17:30 Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 17:30Il traffico in Lazio questa sera si presenta intenso su più strade. Traffico Lazio del 17-02-2026 ore 17:30Lavori in corso e incidenti causano rallentamenti nelle strade del Lazio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 08:40; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 febbraio; Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026; Maltempo, piogge e mareggiate sull'Italia, allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 17 Febbraio delle ore 06:14. Traffico Lazio del 18-02-2026 ore 17:30Luceverde Lazio trovati ancora chiusa la Tiburtina nei pressi di pontelucano a Tivoli per operazioni programmate di recupero di un'auto deviazioni in ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 Roma per lavori ... romadailynews.it A Roma fa discutere la proposta dell’assessore alla mobilità di far pagare mille euro all’anno ai possessori di veicoli elettrici che vogliono accedere alle zone a traffico limitato. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Lazio https:// facebook