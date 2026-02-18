Traffico Lazio del 18-02-2026 ore 09 | 30

Oggi, alle 9:30, si registrano diversi disagi sulla rete stradale del Lazio. La A24 tra Tivoli e Castel Madama è ancora chiusa per lavori, causando lunghe code in entrambe le direzioni. Sulla via Pontina, il traffico si muove a passo lento tra Pomezia e Roma, con ingorghi anche sulla tangenziale, tra la galleria Giovanni XXIII e via Nomentana. In provincia di Frosinone, il tratto tra Sora, Atina e Cassino resta interdetto fino al 15 marzo, a causa di lavori notturni. La A1 Roma-Napoli è chiusa dalle 21 di ieri sera alle

luce verde Lazio Bentrovati traffico in coda per lavori sulla A24 roma-teramo tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo intenso il traffico sulla via Pontina con code tra Pomezia in direzione Roma a Roma trafficata la carreggiata interna del raccordo con code tra via della Pisana è l'uscita per la via Pontina code per traffico anche sulla tangenziale sta tra la galleria Giovanni XXIII la via Salaria ed ancora tra via Nomentana & via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello nelle due direzioni termine lavori previsto per il prossimo 15 marzo per lavori notturni sul tratto della A1 Roma Napoli resterà chiuso dalle 21 di questa sera alle 6 di domattina lo svincolo di San Vittore in uscita per il traffico proveniente da Napoli dalle 22 alle 6 scusa anche la stazione di Colleferro in entrata direzione Napoli è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 18-02-2026 ore 09:30 Traffico Lazio del 09-02-2026 ore 09:30Tra martedì mattina, il traffico sulla A12 Roma Civitavecchia si blocca in direzione di Civitavecchia. Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 09:30Restano lunghe le code sul raccordo anulare di Roma, con traffico molto intenso tra le uscite di Cassa Salaria e lo svincolo Tiburtina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 08:40; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 febbraio; Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026; Incidente sull'A1, camion sbanda: 8 chilometri di coda nei pressi di Napoli. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it Traffico Roma del 18-02-2026 ore 08:30Luceverde Roma intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia rallentamenti e code anche sulla carreggiata ... romadailynews.it A Roma fa discutere la proposta dell’assessore alla mobilità di far pagare mille euro all’anno ai possessori di veicoli elettrici che vogliono accedere alle zone a traffico limitato. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Lazio https:// facebook