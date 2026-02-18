Tra TikTok ironici e gag in aeroporto gli atleti italiani e internazionali mostrano con ironia e gioia le medaglie d' oro conquistate

Gli atleti italiani e internazionali hanno condiviso con entusiasmo le loro medaglie d’oro sui social, facendo sorridere milioni di utenti. Durante il ritiro in aeroporto, alcuni di loro hanno scherzato con gag divertenti e selfie spontanei, dimostrando entusiasmo e leggerezza. Tra risate e scatti, hanno mostrato come festeggiare la vittoria con spontaneità. Le medaglie sono diventate protagoniste di video ironici, mentre i vincitori si scattavano fotografie tra amici e fan. La gioia per il traguardo si percepisce anche attraverso queste immagini spontanee.

U na volta conquistata, una medaglia d'oro bisogna saperla sfoggiare nel modo giusto. Gli atleti vincitori non hanno perso tempo e hanno trasformato TikTok e i social in un palcoscenico per la "febbre dell'oro": medaglie al collo e scenette divertenti per raccontare orgoglio, felicità e gioia. Da Johannes Klaebo che ha indossato tutte e quattro le medaglie d'oro in un video mentre una voce di sottofondo ripeteva «Another one, thank you», a Mikhail Shaidorov in aeroporto: il pattinatore olimpico ha fatto suonare il metal detector portando la medaglia al collo, trasformando un momento di routine in uno dei video più divertenti della settimana.