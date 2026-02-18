Glamour on Ice, l’evento dedicato alla moda e all’eleganza, si svolge tra luci, cristalli e trasparenze, portando un tocco di stile ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La manifestazione, che si tiene nel cuore di Milano, mostra le ultime tendenze nel settore, attirando designer e appassionati da tutto il mondo. Lo spettacolo si svolge in una location esclusiva, dove le creazioni di alta moda si fondono con il ghiaccio e le atmosfere invernali.

G lamour on ice. La moda e l’ eleganza si preparano, finalmente, a dire la loro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo la gara a squadre, la competizione a coppie e la sconvolgente finale della specialità maschile, alle Olimpiadi 2026 è arrivato il momento del pattinaggio di figura femminile. E dei suoi scintillanti look. Kaori Sakamoto impazzisce per la mascotte Tina: il lato giocoso dell’imperatrice del ghiaccio X La serata dedicata al programma corto, infatti, ha acceso i riflettori su atlete dotate di potenza e classe, di forza e di raffinatezza. Da Ami Nakai a Kaori Sakamoto, fino a Adelija Petrosjan e Alysa Liu, nel pattinaggio di figura femminile alle Olimpiadi 2026 i costumi svolgono un ruolo di primo piano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra paillettes, cristalli e trasparenze

