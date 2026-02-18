Tra paillettes cristalli e trasparenze
Glamour on Ice, l’evento dedicato alla moda e all’eleganza, si svolge tra luci, cristalli e trasparenze, portando un tocco di stile ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La manifestazione, che si tiene nel cuore di Milano, mostra le ultime tendenze nel settore, attirando designer e appassionati da tutto il mondo. Lo spettacolo si svolge in una location esclusiva, dove le creazioni di alta moda si fondono con il ghiaccio e le atmosfere invernali.
G lamour on ice. La moda e l’ eleganza si preparano, finalmente, a dire la loro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo la gara a squadre, la competizione a coppie e la sconvolgente finale della specialità maschile, alle Olimpiadi 2026 è arrivato il momento del pattinaggio di figura femminile. E dei suoi scintillanti look. Kaori Sakamoto impazzisce per la mascotte Tina: il lato giocoso dell’imperatrice del ghiaccio X La serata dedicata al programma corto, infatti, ha acceso i riflettori su atlete dotate di potenza e classe, di forza e di raffinatezza. Da Ami Nakai a Kaori Sakamoto, fino a Adelija Petrosjan e Alysa Liu, nel pattinaggio di figura femminile alle Olimpiadi 2026 i costumi svolgono un ruolo di primo piano. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Look Capodanno 2026 con paillettes e cristalli: 7 outfit lucenti da cui prendere ispirazionePer il Capodanno 2026, gli outfit con paillettes e cristalli rappresentano una scelta elegante e raffinata.
Ermanno Scervino. Viaggio tra geometrie e trasparenze chicErmanno Scervino presenta la sua nuova collezione, un viaggio tra geometrie e trasparenze chic, svelando come la tradizione sartoriale toscana si unisca all’innovazione.
The image showcases a vibrant red lehenga choli displayed on a mannequin,
Argomenti discussi: Fashion on ice, i costumi più spettacolari del pattinaggio di figura nella storia delle Olimpiadi; Gonna e maglione, la combo chic che conquista passerelle e star; Venezia. L’Alta Moda sfila in Laguna; Pattinaggio su ghiaccio a Milano Cortina: notti stellate e cristalli nei costumi sul podio.
Venezia brilla tra paillettes e diamanti, i look scintillanti delle star sul tappeto rossoUna delle dive che ha partecipato a questa passerella luminosa è Alba Parietti. L’attrice non ha tradito la sua predilezione per il nero e ha scelto un abito P.A.R.O.S.H. total black con scollo a V, ... iodonna.it
Look Capodanno 2026 con paillettes e cristalli: 7 outfit lucenti da cui prendere ispirazioneA Capodanno ami brillare con abiti e accessori lucenti coperti di paillettes o decorati con cristalli e inserti gioiello? Ecco una selezione di look da cui prendere ispirazione. Leggi tutte le news di ... fanpage.it
Mood:Brillare come una Stella! Brillare è l'imperativo per questo meraviglioso e leggero modello semitrasparente dalla silhouette a trapezio con maniche lunghe L'abito è riccamente ricamato da perline, paillettes e cristalli, dal corpetto drappeggiato facebook