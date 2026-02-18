La scuola di Penzale organizza un tour tra costellazioni e meteoriti, dopo aver ricevuto molte richieste dai genitori preoccupati per la passione dei loro figli per gli astri. L’evento, previsto per sabato 28 febbraio dalle 10 alle 12, mira a far conoscere meglio il cielo stellato ai bambini della scuola primaria. La mattinata si svolgerà all’interno dell’edificio scolastico, con attività pratiche e spiegazioni semplici rivolte ai più giovani.

Una giornata dedicata al " mito delle stelle " si svolgerà sabato 28 febbraio (dalle 10 alle 12), nella scuola primaria di Penzale alla periferia di Cento, organizzata dall’istituto comprensivo "Giovanni Pascoli" con il patrocinio del Comune. Il programma prevede un "viaggio" fra le costellazioni e le meteoriti alla scoperta di antiche storie. Per l’occasione saranno realizzati cartelloni luminosi e si approfondirà il "caso" della meteorite di Renazzo, piombata sulla località centese nel gennaio del 1824. Come spiega la dirigente dell’Istituto Laura Riviello, l’iniziativa nasce qualche mese fa in occasione della Giornata Stellare che ha visto coinvolte due classi quinte della scuola primaria di Penzale, in collaborazione con l’Associazione Astrofili centesi, la Banca Centro Emilia, l’assessora Silvia Bidoli e il docente Dario Tiveron (presidente dell’associazione planetari). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tour tra costellazioni e meteoriti. Iniziativa alla scuola di Penzale

