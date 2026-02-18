Francesco Totti, Carlo Verdone, Gad Lerner e Maurizio Tortora sono protagonisti di una serata speciale a causa della loro partecipazione alla Sfida tra Giganti di L’Eredità. L’evento si svolge su Rai 1, con due puntate in prima serata, e vede Marco Liorni condurre un gioco ricco di sorprese. Tra domande e sfide, i volti noti portano un tocco in più alla gara tra i campioni del programma. La trasmissione si conclude con un finale incerto, lasciando il pubblico in attesa di scoprire il vincitore.

Alla Sfida tra Giganti de L’Eredità, doppio speciale in altrettante prime serate su Rai 1, Marco Liorni ospiterà anche volti noti per arricchire la gara tra i campioni del programma. Nella prima puntata di venerdì 20 febbraio arriveranno Francesco Totti, Carlo Verdone, Letizia Arnò e Paolo Vallesi; nella seconda di sabato 21 febbraio, invece, Andrea Delogu, Sergio Friscia, Max Tortora ed Edoardo Leo. Non è la prima volta dell’ Eredità in prima serata, ma è la prima con i migliori concorrenti, chiamati alla sfida per raggiungere la Superghigliottina e il titolo di ‘campione tra i campioni’. In gara cinque uomini e una sola donna: Guido Gagliardi, Martina Crocchia, Giacomo Candoni, Daniele Alesini, Christian Giordano e Gabriele Paolini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Totti, Verdone, Delogu e Tortora alla Sfida tra Giganti dell’Eredità

L’Eredità – Sfida tra Giganti: i campioni tornano in prima serataQuesta sera su Rai 1 torna in prima serata “L’Eredità – Sfida tra Giganti”, un nuovo spin-off del famoso game show condotto da Marco Liorni.

L’EREDITÀ: 2 MITI ITALIANI E 6 CAMPIONI NELLA SFIDA TRA GIGANTI IN PRIMA SERATAL’Eredità, il quiz di Rai1 condotto da Marco Liorni, ha portato in televisione due miti italiani e sei campioni, attirando un vasto pubblico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.