Totti-Bocchi archiviata l’inchiesta per abbandono di minore Blasi ironica | La Giustizia non è uguale per Totti

Il caso giudiziario che vedeva protagonisti Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi, accusati di abbandono di minore, si è concluso, come previsto, con un’archiviazione definitiva. La vicenda trae origine dalla serata del 26 maggio 2023, quando la figlia minore dell’ex capitano della Roma e i due figli della Bocchi furono lasciati soli nell’abitazione mentre i genitori si trovavano a cena fuori. Nonostante l’opposizione legale di Ilary Blasi, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha stabilito che non sussistano i presupposti per procedere penalmente. Secondo l’ordinanza firmata dal GIP Angelo Giannetti, i tre bambini, tutti di età inferiore ai quattordici anni, non hanno mai corso un rischio concreto per la propria incolumità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

