Francesco Totti ha evitato l’indagine per aver lasciato la figlia, perché era uscito a cena con Noemi, conferma la procura di Roma. La decisione è arrivata dopo aver verificato le sue dichiarazioni e aver ascoltato testimoni. La vicenda, che aveva attirato molta attenzione, si è conclusa con l’archiviazione del caso.

Roma, 18 febbraio 2026 – 1-0 per Francesco Totti. Il riferimento calcistico è quasi naturale quando si parla dell’ex numero 10 della Roma, anche se ha a che fare con vicende molto meno entusiasmanti. Nella battaglia di denunce e controdenunce che ruotano attorno alla separazione dell’ex capitano con la ex moglie Ilary Blasi, un punto va a favore di Totti che per il tribunale di Roma non ha abbandonato la figlia più piccola – Isabel, che sta per compiere 10 anni – per uscire a cena con la compagna Noemi Bocchi. I giudici hanno archiviato l'indagine che vedeva l'ex capitano della Roma accusato di abbandono di minori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Totti-Blasy 1-0. Inchiesta archiviata per l’ex capitano della Roma. “Non ha abbandonato la figlia per uscire a cena con Noemi”

Archiviata l’inchiesta su Totti e Noemi Bocchi: nessun abbandono di minoriIl gip di Roma ha deciso di chiudere l’indagine su Totti e Noemi Bocchi dopo aver accertato che non ci sono prove di abbandono di minori.

