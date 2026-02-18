Torna la campagna di FIDAS Intercral Io dono E tu? per promuovere la donazione del sangue

FIDAS Intercral Parma Odv ha rilanciato quest’anno la campagna “Io dono. E tu?” per invitare le persone a donare sangue. La decisione arriva dopo l’aumento delle richieste di unità di sangue nelle strutture sanitarie locali. L’iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini, coinvolgendo anche le scuole e le aziende della zona.

Anche quest’anno FIDAS Intercral Parma Odv sostiene la campagna informativa “Io dono. E tu?”, dedicata alla promozione della donazione del sangue. Per l’edizione 2026 sono stati scelti tre testimonial d’eccezione: i giocatori delle Zebre Parma Giulio Bertaccini, Giacomo Milano e Luca Morisi. La campagna intende ricordare quanto la donazione del sangue sia un gesto fondamentale: ad oggi resta una risorsa unica e insostituibile per gestire malattie e salvare molte vite. L’iniziativa punta inoltre a sensibilizzare in particolare i più giovani sull’importanza di adottare stili di vita sani, gli stessi che caratterizzano l’impegno quotidiano degli atleti.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il mondo dell'ospitalità in prima linea per promuovere la donazione di sangue e plasma: al via campagna negli hotelAl via una campagna negli hotel di Palermo per incentivare la donazione di sangue e plasma.

