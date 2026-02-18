Torna il Carnevale Cannobiese | tutti gli appuntamenti in programma

Il Carnevale Cannobiese torna dal 19 al 21 febbraio, portando alle strade della città un’atmosfera di festa e allegria. La causa è la ripresa delle celebrazioni tradizionali dopo due anni di restrizioni. Durante i tre giorni, le vie si riempiranno di maschere, carri colorati e musica dal vivo, coinvolgendo tutta la comunità. Le famiglie si preparano a partecipare con entusiasmo, mentre i negozi locali si preparano a offrire specialità e spettacoli. Cannobio si prepara a vivere un Carnevale ricco di colori e divertimento.

Dal 19 al 21 febbraio torna l'appuntamento con il Carnevale ambrosiano a Cannobio. Tre giorni di festa che animeranno la città con tradizione, musica e tanti momenti di convivialità, coinvolgendo grandi e piccoli. Giovedì 19 febbraio: "Coriandoli, stelle filanti e mascherine"Alle 12 appuntamento all'oratorio Don Silvio Gallotti per la trippa.Alle 14 ritrovo sempre in oratorio per la consueta sfilata dei bambini lungo le vie del paese fino al Palacarnevale.Alle 15, al Palacarnevale, baby dance e spettacolo di magia con Magic Mike. Distribuzione gratuita per i bambini di chiacchere e bevande.