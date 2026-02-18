Torna allo zoo L' ira di Kelly per le offese sui social | Certe frasi portano conseguenze
Kelly, giocatore della Juventus, ha reagito con rabbia dopo aver scoperto un commento razzista sui social. La causa è un insulto rivolto a lui dopo la sconfitta contro il Galatasaray, che ha scatenato la sua indignazione. Kelly ha scritto che non tollera certi commenti e ha deciso di tornare allo zoo per sensibilizzare sul problema delle offese online.
Una serata da incubo, culminata con gli errori nel finale che hanno portato ai gol del Galatasaray che rendono un Everest il ritorno del playoff di Champions per la Juve. Il risveglio del difensore Lloyd Kelly però è stato anche peggiore. Vittima di pesanti insulti razzisti sui social, Kelly ha deciso di reagire. L'inglese infatti ha postato nelle proprie storie di Instagram il commento di un utente sul suo profilo con la frase indecente "Torna allo zoo". Sotto, la risposta del giocatore: "Le critiche fanno parte della vita e anche dello sport, e le ho sempre accettate. Ognuno ha diritto alla propria opinione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
"Basta offese sui social, farò querela"L’amministrazione comunale ha annunciato che presenterà querela per le offese sui social, dopo che i nuovi dispositivi BolaWrap hanno già causato le prime immobilizzazioni.
Leggi anche: Grande Fratello, Mattia Scudieri torna sui social dopo l'eliminazione: "Sono triste e felice allo stesso tempo"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: San Germano. Lo zoo di vetro allo Stage4 Teatro; Lo zoo di Aalborg ucciderà animali domestici abbandonati per cibarne gli ospiti; L'elefante Trompita festeggia 65 anni nel suo zoo in Guatemala; Francia, nata una cucciola di elefante allo zoo di Beauval.
Torna allo zoo. L'ira di Kelly per le offese sui social: Certe frasi portano conseguenzeReduce dalla disfatta col Galatasaray, il difensore della Juve ha postato l'insulto razzista: Questo non lo accetto ... gazzetta.it
Marco torna allo Zoo e racconta com’è stato il suo ritorno a casaDopo la straordinaria vittoria all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, il nostro naufrago Marco è finalmente tornato a casa, a godersi un po’ di meritato riposo dalle fatiche dell’Honduras e a ... 105.net
Offese social a Kelly: "Torna allo zoo". Lo juventino annuncia: "Inaccettabile, ci saranno conseguenze" x.com
_Guardare questa foto è tornare negli anni ’90. Brandon, Kelly, Dylan. Dawson, Joey, Pacey. Non solo personaggi, insieme a quei volti se ne va un pezzo della nostra adolescenza._ • Samba di un Amore • G.Segreti © facebook