Kelly, giocatore della Juventus, ha reagito con rabbia dopo aver scoperto un commento razzista sui social. La causa è un insulto rivolto a lui dopo la sconfitta contro il Galatasaray, che ha scatenato la sua indignazione. Kelly ha scritto che non tollera certi commenti e ha deciso di tornare allo zoo per sensibilizzare sul problema delle offese online.

Una serata da incubo, culminata con gli errori nel finale che hanno portato ai gol del Galatasaray che rendono un Everest il ritorno del playoff di Champions per la Juve. Il risveglio del difensore Lloyd Kelly però è stato anche peggiore. Vittima di pesanti insulti razzisti sui social, Kelly ha deciso di reagire. L'inglese infatti ha postato nelle proprie storie di Instagram il commento di un utente sul suo profilo con la frase indecente "Torna allo zoo". Sotto, la risposta del giocatore: "Le critiche fanno parte della vita e anche dello sport, e le ho sempre accettate. Ognuno ha diritto alla propria opinione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Torna allo zoo". L'ira di Kelly per le offese sui social: "Certe frasi portano conseguenze"

"Basta offese sui social, farò querela"L’amministrazione comunale ha annunciato che presenterà querela per le offese sui social, dopo che i nuovi dispositivi BolaWrap hanno già causato le prime immobilizzazioni.

Leggi anche: Grande Fratello, Mattia Scudieri torna sui social dopo l'eliminazione: "Sono triste e felice allo stesso tempo"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.