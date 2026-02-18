Torna a Napoli HospitalitySud il salone per hotellerie ed extralberghiero

HospitalitySud torna a Napoli, portando in città il principale evento dedicato a hotel e strutture extralberghiere. La causa è la settima edizione del salone, che si svolgerà alla Stazione Marittima il 19 e 20 febbraio, attirando operatori del settore da tutta la regione. Durante le due giornate, manager, proprietari e consulenti si riuniscono per scambiare idee e scoprire le ultime novità nel settore dell’ospitalità. Sono previsti incontri, dimostrazioni e presentazioni di nuove soluzioni per migliorare la gestione di hotel, bed & breakfast e villaggi turistici.

