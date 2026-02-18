tommy lee jones svelata la causa della morte della figlia victoria

Tommy Lee Jones ha annunciato la causa della morte della figlia Victoria, avvenuta a Capodanno. La giovane aveva 28 anni ed è deceduta a causa di un’overdose accidentale. La notizia arriva dopo settimane di silenzio e ricerche approfondite. La famiglia Jones si era mostrata sconvolta dall’accaduto, mentre le forze dell’ordine avevano condotto un’indagine dettagliata. La tragica perdita ha suscitato molta attenzione tra i fan dell’attore e il pubblico in generale. La famiglia ora si prepara ad affrontare il dolore.

A distanza di settimane dalla tragica notte di Capodanno, è stata finalmente fatta chiarezza sulla morte di Victoria Jones, figlia del premio Oscar Tommy Lee Jones. La donna, che aveva solo 34 anni, è stata trovata senza vita in un hotel di San Francisco e oggi, grazie ai risultati dell’autopsia diffusi da People, conosciamo le cause ufficiali del decesso. Una notizia che chiude il capitolo delle speculazioni, lasciando spazio alla realtà di una battaglia personale che la figlia dell’attore non è riuscita a vincere. Il referto del medico legale. Come riporta People, i documenti dell’ Ufficio del Medico Legale di San Francisco parlano chiaro: Victoria Jones è morta per gli “effetti tossici della cocaina”. 🔗 Leggi su Dilei.it

